भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने वाला यह भारतीय दिग्गज बनेगा श्रीलंका का बल्लेबाजी कोच

विक्रम राठौड़ ने लंबे समय तक भारतीय पुरुष टीम के साथ बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया। उनके कार्यकाल में भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। टी20 विश्व कप 2024 के बाद राठौड़ भारतीय टीम से अलग हो गए थे। इसके बाद 2025 में वे राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच और बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभा चुके हैं। पहले वे पंजाब किंग्स की कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा रह चुके हैं। 56 वर्षीय राठौड़ ने खुद भारत के लिए 1996-97 के बीच 6 टेस्ट और 7 वनडे मैच खेले थे।