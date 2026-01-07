7 जनवरी 2026,

क्रिकेट

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने वाला यह भारतीय दिग्गज बनेगा श्रीलंका का बल्लेबाजी कोच

विक्रम राठौड़ ने लंबे समय तक भारतीय पुरुष टीम के साथ बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया। उनके कार्यकाल में भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 टी20 विश्व कप का खिताब जीता था।

2 min read
भारत

image

Siddharth Rai

Jan 07, 2026

विक्रम राठौड़ भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच भी रहे हैं (photo - EspnCricInfo)

Vikram Rathour, T20 world cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी भारत के साथ मिलकर करने वाली श्रीलंका क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट से पहले अपनी कोचिंग स्टाफ में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ को अपना नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। यह नियुक्ति विशेष रूप से टी20 विश्व कप 2026 तक के लिए की गई है और राठौड़ 15 जनवरी से टीम से जुड़ सकते हैं।

विक्रम राठौड़ भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच भी रहे हैं

विक्रम राठौड़ ने लंबे समय तक भारतीय पुरुष टीम के साथ बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया। उनके कार्यकाल में भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। टी20 विश्व कप 2024 के बाद राठौड़ भारतीय टीम से अलग हो गए थे। इसके बाद 2025 में वे राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच और बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभा चुके हैं। पहले वे पंजाब किंग्स की कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा रह चुके हैं। 56 वर्षीय राठौड़ ने खुद भारत के लिए 1996-97 के बीच 6 टेस्ट और 7 वनडे मैच खेले थे।

लसिथ मलिंगा के साथ करेंगे काम

इसके अलावा, श्रीलंका ने अपनी तेज गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को तेज गेंदबाजी सलाहकार (कंसल्टेंट) बनाया है। हालांकि यह नियुक्ति शॉर्ट-टर्म है, जो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक चली थी, लेकिन इसका उद्देश्य विश्व कप की तैयारियों को मजबूत करना था।

टीम के हेड कोच सनथ जयसूर्या हैं

श्रीलंका टीम के हेड कोच पूर्व कप्तान और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं, जिनकी नियुक्ति मार्च 2026 तक है। मलिंगा और राठौड़ जैसे अनुभवी नामों के जुड़ने से श्रीलंका का कोचिंग स्टाफ काफी मजबूत हो गया है। अब देखना यह होगा कि इन बदलावों का असर मैदान पर कितना दिखता है और टूर्नामेंट में टीम कितना बेहतर प्रदर्शन करती है।

सह-मेजबान होने के नाते श्रीलंका निश्चित रूप से टी20 विश्व कप 2026 में बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी। वर्तमान फॉर्म को देखते हुए उन्हें सेमीफाइनल का प्रबल दावेदार नहीं माना जा रहा, लेकिन घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अंतिम चार या फाइनल तक पहुंचने का दम श्रीलंका में जरूर है। याद रहे, लसिथ मलिंगा की कप्तानी में ही श्रीलंका ने 2014 टी20 विश्व कप जीता था, जब फाइनल में उन्होंने भारत को 6 विकेट से हराया था।

ये भी पढ़ें

IND U19 vs SA U19: फिर आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, मात्र इतनी गेंदों में जड़ डाला शतक
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने वाला यह भारतीय दिग्गज बनेगा श्रीलंका का बल्लेबाजी कोच

क्रिकेट

खेल

