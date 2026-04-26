दरवाजे पर अचानक दस्तक, खोला तो चौंक गए Amitabh Bachchan,बोले- होश उड़ गए थे

कुछ देर बाद माइकल जैक्सन ने अपने एक स्टाफ मेंबर को अमिताभ के पास भेजा। उनका संदेश था कि वो उनसे मिलना और बात करना चाहते हैं। इस तरह दोनों महान हस्तियों के बीच एक यादगार मुलाकात हुई। अमिताभ ने बताया कि Michael Jackson इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद बेहद विनम्र और सरल इंसान थे। उनकी सादगी और विनम्रता ने अमिताभ को बेहद प्रभावित किया। अमिताभ ने पद्मश्री डॉ. अभय और डॉ. रानी बांग के साथ बातचीत में भी इस मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि ये उनकी जिंदगी के सबसे ना-भूलने वाली पलों में से एक था।