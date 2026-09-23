SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग, अमित शाह पर भी बरसे संजय राउत

इस मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्य सभा में संसदीय दल के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि पांच महीने पहले राज्य सभा के 60 से अधिक सांसदों ने राज्य सभा के सभापति को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया था। यह पांच महीने पहले की बात है। अब आज, इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद कि दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के कई कदमों पर आपत्ति जताई थी, समय आ गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राज्य सभा में लाए गए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए और लोकतंत्र को बचाया जाए।