23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग, अमित शाह पर भी बरसे संजय राउत

Sanjay Raut Election Commission: संजय राउत ने SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निलंबन और कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Sep 23, 2026

Sanjay Raut

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत (फोटो सोर्स-IANS)

Sanjay Raut on SIR: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें दो चुनाव आयुक्तों द्वारा SIR प्रक्रिया में कथित विसंगतियों पर आपत्ति जताने की बात कही गई है। इस दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार को निलंबित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। साथ ही सांसद राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कार्रवाई करने की अपील की।

अमित शाह को कैबिनेट से हटाने की मांग

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में चुनाव एक तमाशा बनकर रह गए हैं। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है।

राउत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी देश को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें अमित शाह को कैबिनेट से हटा देना चाहिए। अगर पीएम मोदी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मैं राष्ट्रपति से ज्ञानेश कुमार को हटाने की अपील करूंगा। अगर राष्ट्रपति भी कोई कार्रवाई नहीं करती हैं, तो सेना प्रमुख को ऐसे ‘हुक्मशाहों’ से देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए।

राउत ने संधू और जोशी की तारीफ

संजय राउत ने कहा कि सुखबीर संधू और विवेक जोशी की तारीफ की। शिवसेना सांसद ने कहा कि उन्होंने विद्रोह कर दिया है। इसके लिए देश सुखबीर सिंधू और विवेक जोशी का आभारी है। उन्होंने देश के सामने ज्ञानेश कुमार का मुखौटा उतार दिया है। उन्होंने गृह मंत्रालय का भी मुखौटा उतार दिया है। 

राउत ने कहा कि जिस तरह से लोग बेईमानी के जरिए चुनाव जीत रहे हैं और काम कर रहे हैं। 10 महीनों में इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने 14 आपत्तियां दर्ज की हैं। यह मामला कैबिनेट सचिव तक गया, अमित शाह तक गया और अमित शाह ने इसे दबा दिया।

TMC ने क्या कहा? 

इस मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्य सभा में संसदीय दल के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि पांच महीने पहले राज्य सभा के 60 से अधिक सांसदों ने राज्य सभा के सभापति को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया था। यह पांच महीने पहले की बात है। अब आज, इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद कि दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के कई कदमों पर आपत्ति जताई थी, समय आ गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राज्य सभा में लाए गए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए और लोकतंत्र को बचाया जाए।

दिल्ली SIR में नोटिस क्यों? प्रवेश वर्मा ने बताई वजह, 4 नवंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

ये भी पढ़ें
SIR notice

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2026 10:51 am

Published on:

23 Sept 2026 10:20 am

Hindi News / National News / SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग, अमित शाह पर भी बरसे संजय राउत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के सीधे निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तेजस्वी यादव बोले- हमने सबसे पहले आगाह किया था

tejashwi yadav on jamui viral video
राष्ट्रीय

Election Commission Appointment: CJI की कुर्सी क्यों हुई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से दूर? सुप्रीम कोर्ट में कानून की संवैधानिक परीक्षा

Supreme Court
राष्ट्रीय

SIR विवाद पर डोटासरा का EC पर हमला, बोले- ‘ज्ञानेश कुमार को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं’

Govind Singh Dotasra
राष्ट्रीय

चुनाव आयोग में 14 बार उठी आपत्ति, ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस का हमला, संधू-जोशी ने फैसलों की जानकारी न मिलने पर जताई नाराजगी

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

McNally Bharat पर ED की बड़ी कार्रवाई, 3 शहरों में 16 ठिकानों पर छापे; अधिग्रहण से जुड़े लेनदेन जांच के घेरे में

McNally Bharat ED Raid
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.