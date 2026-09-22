दिल्ली SIR में नोटिस क्यों? प्रवेश वर्मा ने बताई वजह, 4 नवंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

Delhi SIR 2026: दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर चल रही SIR प्रक्रिया पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि किसी मतदाता को नोटिस मिलना यह नहीं है कि उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। पहले उसे अपनी बात रखने और जरूरी कागजात देने का मौका दिया जाता है।