दिल्ली में 3 मामलों पर AAP का सवाल, सौरभ भारद्वाज बोले- शिकायत के बाद भी क्यों नहीं होती कार्रवाई?

जनकपुरी के एक निजी स्कूल में 30 अप्रेल को तीन साल की बच्ची के साथ कथित ज्यादती का मामला सामने आया था। पुलिस ने स्कूल के 57 साल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। बाद में एक महिला शिक्षिका को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। दोनों को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में दोनों की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कर्मचारी को मामले की गंभीरता और जांच के दौरान जमानत दिए जाने को लेकर ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे।