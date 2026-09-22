पंजाब में नशे के मुद्दे पर तरुण चुघ का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले- ‘नशे के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह विफल है’

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ (फाइल फोटो - आईएएनएस)
Tarun Chugh on Punjab Government: पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह विफल रही है। चुघ ने कहा कि भाजपा अब नशे के खिलाफ लड़ाई को लोगों के बीच लेकर जा रही है। उनका दावा है कि पंजाब के युवा भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं।
तरुण चुघ ने कहा कि भाजपा का मकसद केवल नशा बेचने वालों को पकड़ना नहीं है। पार्टी नशे के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई करना चाहती है। उन्होंने कहा कि नशे की सप्लाई रोकना, नशे के कारोबार से आने वाले पैसे को खत्म करना और बड़े तस्करों को गिरफ्तार करना जरूरी है। चुघ ने कहा कि भाजपा इस लड़ाई को उसके अंतिम परिणाम तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए काम करेगी।
भाजपा सांसद ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस अभियान से आम आदमी पार्टी परेशान है। चुघ ने आरोप लगाया कि राज्य में नशे के मुद्दे को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों को इस अभियान से जोड़ा है। उनके मुताबिक, अब यह अभियान एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
पंजाब में भाजपा ने 18 सितंबर से 13 दिन की नशामुक्त पंजाब यात्रा शुरू की है। इसे चार अलग-अलग रास्तों से निकाला जा रहा है। यात्रा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी और करीब 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका समापन 30 सितंबर को जालंधर में होना है।
भाजपा का कहना है कि इस यात्रा का मकसद नशे के खिलाफ लोगों को जोड़ना और प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सामने लाना है। यात्रा के दौरान पार्टी नेताओं ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की है।
पंजाब में नशे का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा बन गया है। भाजपा नेता लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा से उसके पुराने कार्यकाल को लेकर सवाल किए हैं। हालिया भाजपा यात्रा को लेकर भी दोनों दलों के बीच बयानबाजी हुई है।
ऐसे में तरुण चुघ का ताजा बयान भाजपा के इसी अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और पंजाब को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी।
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