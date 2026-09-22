पंजाब में नशे के मुद्दे पर तरुण चुघ का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले- ‘नशे के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह विफल है’

Tarun Chugh on Punjab Government: पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह विफल रही है। चुघ ने कहा कि भाजपा अब नशे के खिलाफ लड़ाई को लोगों के बीच लेकर जा रही है। उनका दावा है कि पंजाब के युवा भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं।