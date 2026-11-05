‘उन्हें अपनी हार का डर, ख्वाब ना देखें’, अखिलेश यादव के बिना चुनाव लड़े सीएम बनने के बयान पर चिराग पासवान

UP Politics News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हो चुकी है। इससे पूर्व जेडीयू ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने चुनाव लड़ने की रणनीति पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। वहीं, अब एलजेपी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी गुरुवार को वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को सम्बोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और सपा व कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वहीं, चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव में जरूर लड़ेगी। वहीं, उन्होंने दावा किया है कि अखिलेश यादव को अपनी हार का डर है, इसीलिए वह बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री पद का ख्वाब देख रहे हैं।