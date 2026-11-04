‘अगली पैदाइश तक मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं’, ओपी राजभर बोले- नेता क्या जो चुनाव से भागे, किसी एक सीट से लड़कर दिखाइए

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि सुना है अखिलेश यादव आप अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से नहीं लड़ेंगे। ए महाराज, नेता क्या जो चुनाव से भागे? आइये हो जाये दो-दो हाथ। राजभर ने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता था कि अखिलेश यादव इतना टोना-टोटका मानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन जाना कोई टोना-टोटका नहीं था, बल्कि रेडीमेड पार्टी के रेडीमेड शहजादा होने के कारण वह मुख्यमंत्री बन पाए थे। राजभर ने आरोप लगाया कि चुनाव लड़ने पर हार की आशंका के चलते अखिलेश मैदान छोड़ने की बात कर रहे हैं।