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योगी का तख्तापलट करना चाहते हैं मोदी-शाह-शिवराज: लखनऊ में कांग्रेस का बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप

BJP Loktantra Bachao March Lucknow: कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन अभय दुबे ने BJP के 'लोकतंत्र बचाओ' मार्च पर कहा कि BJP आज लखनऊ में मार्च कर रही है।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Updated: 3 Nov 2026, 9:07 PM IST

Abhay Dubey

अभय दुबे (Photo: IANS)

Abhay Dubey Congress Statement: भारतीय जनता पार्टी के ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने आरोप लगाया कि भाजपा की यह पदयात्रा असल में ‘बीजेपी से लोकतंत्र बचाओ’ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के समर्थन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यह मार्च का नेतृत्व करने आए हैं।

योगी के खिलाफ तख्तापलट का आरोप

अभय दुबे ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ज्ञानेश कुमार ने करोड़ों वोट काट दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तख्तापलट करना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानेश कुमार के जरिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों के करोड़ों वोट हटा दिए गए हैं। दुबे ने कहा कि लोकतंत्र को धमकी देने वाले शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, वे लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने लोकतंत्र पर जानलेवा हमला किया है, उनका समर्थन बंद करो। देश की जनता सब देख रही है।

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भाजपा के अभियान पर तंज

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ‘लोकतंत्र बचाओ’ यात्रा चला रही है, जिसका असली नाम ‘भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र बचाओ’ है। शिवराज सिंह चौहान ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता के समर्थन में रैली की और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला, क्योंकि सीएम योगी की सबसे बड़ी शिकायत वोट कटने को लेकर है।

कांग्रेस की चुनावी तैयारियां

इधर दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद यूपी एआईसीसी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव और विभिन्न समितियों पर चर्चा हुई। राज्य कार्यकारिणी समिति के गठन और अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार किया गया। कुछ नामों को अंतिम रूप दिया गया है, आधिकारिक पुष्टि के बाद घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी और अभियान का नेतृत्व करेंगी। दोनों दल छोटी पार्टियों को शामिल करने पर चर्चा करेंगे। कई समान विचारधारा वाली छोटी पार्टियां खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहतीं, लेकिन गठबंधन का समर्थन करना चाहती हैं।

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3 Nov 2026, 9:07 PM IST

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