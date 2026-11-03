योगी का तख्तापलट करना चाहते हैं मोदी-शाह-शिवराज: लखनऊ में कांग्रेस का बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप

अभय दुबे ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ज्ञानेश कुमार ने करोड़ों वोट काट दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तख्तापलट करना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानेश कुमार के जरिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों के करोड़ों वोट हटा दिए गए हैं। दुबे ने कहा कि लोकतंत्र को धमकी देने वाले शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, वे लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने लोकतंत्र पर जानलेवा हमला किया है, उनका समर्थन बंद करो। देश की जनता सब देख रही है।