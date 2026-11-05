BJP UP Mission 2027: एसआईआर से चुनावी रणनीति तक, भाजपा ने बढ़ाई सियासी मोर्चेबंदी

गोरखपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को विदेशी टूलकिट का हिस्सा बताते हुए एसआईआर के विरोध पर कांग्रेस से सवाल किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मतदाता सूची के शुद्धीकरण की प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैला रहा है। नवीन ने राहुल गांधी की राजनीतिक नेतृत्व क्षमता पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में उनके फैसलों को लेकर पार्टी के भीतर ही चिंता रहती है। एसआईआर के दौरान 13 करोड़ नाम हटाए जाने के विपक्ष के दावे पर उन्होंने मृत, स्थानांतरित और पते का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराने वाले मतदाताओं का हवाला दिया। ये आंकड़े नवीन ने अपने भाषण में दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की ओर से बार-बार राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिशों पर तंज कसा। उन्होंने 2004 में सांसद, 2007 में महासचिव, 2013 में उपाध्यक्ष और 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का उल्लेख करते हुए राहुल की तुलना ऐसे दिवाली रॉकेट से की, जो उड़ान भरने के बजाय धुआं छोड़कर बुझ जाता है। योगी ने एसआईआर का विरोध करने पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भी घेरा।