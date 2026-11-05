‘पूरे लखनऊ को भीड़ से भर देंगे’, मायावती ने 550 पदाधिकारियों के साथ बनाई 6 दिसंबर की रैली की रणनीति

Mayawati December 6 Rally: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को लखनऊ में मायावती ने करीब 550 पदाधिकारियों के साथ एक घंटे तक बैठक की। इसमें 6 दिसंबर को होने वाली रैली की तैयारियों, प्रत्याशियों के चयन और अगले एक महीने के पार्टी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। मायावती ने रैली को ऐतिहासिक बनाने का लक्ष्य दिया। बैठक से पहले पार्टी कार्यालय के पास 'दोगलों से सावधान' रहने के पोस्टर भी लगाए गए। वहीं, आकाश आनंद ने बैठक शुरू होने से पहले मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।