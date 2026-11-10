Gonda News: आयुक्त का ग्रामसभा की बेशकीमती जमीन पर बड़ा एक्शन, पुराने विनिमय मामले में अपर आयुक्त का अहम फैसला

देवीपाटन मंडल में सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखने और राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में करनैलगंज तहसील के ग्रामसभा नारायणपुर माझा की बेशकीमती जमीन के विनिमय से जुड़े पुराने मामले में अपर आयुक्त प्रशासन द्वितीय न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2026 को अंतिम आदेश पारित किया है। यह कार्रवाई मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर की गई। मामला ग्रामसभा की जमीन को निजी खातेदारों की जमीन से बदलने से जुड़ा है। इसमें ग्रामसभा के खाते में दर्ज बंजर, नवीन परती और चरागाह की जमीन का विनिमय किया गया था। खास बात यह है कि इस जमीन में गोण्डा-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित बेशकीमती भूमि भी शामिल थी। इस विनिमय की वैधानिकता को लेकर राजस्व न्यायालय में निगरानी दाखिल की गई थी।