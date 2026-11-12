12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

Gonda News: नहरों की सफाई पर रखी जाएगी नजर, गड़बड़ी दिखे तो इस नंबर पर करें शिकायत

Gonda News: गोंडा में रबी फसल से पहले सिंचाई विभाग नहरों की सिल्ट सफाई और स्क्रैपिंग करा रहा है। सफाई के काम में गड़बड़ी या लापरवाही मिलने पर किसान और ग्रामीण 5262450474 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। कंट्रोल रूम में कार्य दिवस पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सुझाव और शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Updated: 12 Nov 2026, 2:08 PM IST

Gonda

माइनर में उगी झाड़ियां फोटो सोर्स महेंद्र तिवारी

Gonda News: गोंडा जिले में रबी फसल की सिंचाई से पहले नहरों की सफाई का काम शुरू करा दिया गया है। इस दौरान नहरों से सिल्ट निकालने और स्क्रैपिंग के काम की गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी। अगर किसी किसान या ग्रामीण को सफाई के काम में कमी दिखाई देती है। तो वह सिंचाई विभाग में इसकी शिकायत कर सकता है। इसके लिए विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है और फोन नंबर भी जारी किया है। गोंडा जिले में रबी फसल की सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से नहरों की सिल्ट सफाई का काम कराया जा रहा है। विभाग का कहना है कि नहरों की सफाई के काम की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाएगी।

अगर किसी गांव के किसान या ग्रामीण को सफाई के काम में कोई कमी दिखाई देती है तो वह सीधे विभाग के कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए विभाग ने एक फोन नंबर जारी किया है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, जनपद में रबी फसली वर्ष 1434 के तहत नहरों की सिल्ट सफाई और स्क्रैपिंग का काम कराया जा रहा है। इस काम का उद्देश्य नहरों में जमा मिट्टी और गाद को हटाकर पानी के बहाव को बेहतर बनाना है। इससे किसानों को खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी।

काम में कमी दिखे तो यहां करें शिकायत

नहरों की सफाई के काम में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसके लिए 5262450474 नंबर जारी किया गया है। किसी भी किसान, ग्रामीण या आम नागरिक को अगर अपने क्षेत्र में नहर की सफाई ठीक से होती नहीं दिखाई देती है। तो वह इस नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत या सुझाव दे सकता है। शिकायत दर्ज कराते समय संबंधित व्यक्ति को नहर का नाम, गांव का नाम और विकासखंड की जानकारी देनी होगी। इससे विभाग के अधिकारियों को यह पता लगाने में आसानी होगी कि शिकायत किस क्षेत्र और किस नहर से जुड़ी है। अधूरी जानकारी देने पर शिकायत वाले स्थान की पहचान करने में परेशानी हो सकती है।

Gonda News: 81 दरोगाओं के तबादले, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, देखें पूरी लिस्ट

ये भी पढ़ें
Gonda

सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कर सकेंगे फोन

विभाग की ओर से बताया गया है कि कंट्रोल रूम में किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सुझाव और शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत मिलने के बाद संबंधित खंड और उपखंड के अधिकारियों को मामले में समय से कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
सिंचाई विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि नहरों की सफाई के दौरान वे अपने क्षेत्र के काम पर नजर रखें। जहां भी सफाई में लापरवाही या गुणवत्ता की कमी दिखाई दे, उसकी जानकारी विभाग को दें। इससे समय रहते कमियों को दूर कराया जा सकेगा और किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी।

Gonda News: आयुक्त का ग्रामसभा की बेशकीमती जमीन पर बड़ा एक्शन, पुराने विनिमय मामले में अपर आयुक्त का अहम फैसला

ये भी पढ़ें
Gonda
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.