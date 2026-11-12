Gonda News: नहरों की सफाई पर रखी जाएगी नजर, गड़बड़ी दिखे तो इस नंबर पर करें शिकायत

Gonda News: गोंडा जिले में रबी फसल की सिंचाई से पहले नहरों की सफाई का काम शुरू करा दिया गया है। इस दौरान नहरों से सिल्ट निकालने और स्क्रैपिंग के काम की गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी। अगर किसी किसान या ग्रामीण को सफाई के काम में कमी दिखाई देती है। तो वह सिंचाई विभाग में इसकी शिकायत कर सकता है। इसके लिए विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है और फोन नंबर भी जारी किया है। गोंडा जिले में रबी फसल की सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से नहरों की सिल्ट सफाई का काम कराया जा रहा है। विभाग का कहना है कि नहरों की सफाई के काम की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाएगी।