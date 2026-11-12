Gonda News: 81 दरोगाओं के तबादले, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, देखें पूरी लिस्ट

उपनिरीक्षक पिंटू कुमार यादव चौकी प्रभारी महाराजगंज कोतवाली नगर से थाना धानेपुर, उपनिरीक्षक राम प्रकाश चंद्र चौकी प्रभारी मछली बाजार थाना मनकापुर से चौकी प्रभारी महाराजगंज, सोनू कुमार चौकी प्रभारी रोडवेज थाना नगर कोतवाली से खुदरे, मयंक वर्मा थाना कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी रोडवेज, विभव तिवारी चौकी प्रभारी सद्भावना थाना कोतवाली से नवाबगंज, रामप्रसाद थाना कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी सद्भावना, प्रशांत गुप्ता चौकी प्रभारी पांडे बाजार कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी धमवा घाट, विनोद कुमार सिंह चौकी प्रभारी ढेमवा घाट से थाना नवाबगंज से चौकी प्रभारी पांडे बाजार कोतवाली नगर, संदीप कुमार चौकी प्रभारी सोनी गुमटी थाना कोतवाली नगर से थाना छपिया, अजीत कुमार मौर्य थाना मनकापुर से चौकी प्रभारी सोनी गुमटी थाना कोतवाली नगर, उदित कुमार वर्मा चौकी प्रभारी तिवारी बाजार कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी मछली बाजार थाना मनकापुर, विजय शंकर थाना कोतवाली देहात से चौकी प्रभारी तिवारी बाजार थाना कोतवाली नगर, विनोद चंद्र जायसवाल चौकी प्रभारी न्यायालय थाना कोतवाली नगर से थाना कटरा बाजार, शैलेश कुमार चौकी प्रभारी स्वामी नारायण मंदिर थाना छपिया से चौकी प्रभारी न्यायालय थाना कोतवाली नगर इस तरह से कुल मिलाकर 81 उप निरीक्षक का तबादला किया गया है।