Gonda News: गोंडा में भैंस चोरी करने वाले सीतापुर के दो शातिर गिरफ्तार, 4100 रुपये ने खोला चोरी का राज

गोंडा जिले में भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के दो सदस्यों को कर्नलगंज और परसपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रात में घरों के बाहर बंधी भैंसों को चोरी करते थे। इसके बाद उन्हें पिकअप वाहन में लादकर बाजार में बेच देते थे। बिक्री से मिले रुपये आपस में बांट लेते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को छितौनी बॉर्डर के पास गोंडा-जरवल मुख्य मार्ग से ग्राम कोनहटा की ओर जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी कर पकड़ा। दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उनकी पहचान राका पुत्र राजकुमार महावत और सलमान पुत्र राकेश महावत निवासी मोहद्दीपुर, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 4100 रुपये नकद बरामद हुए।