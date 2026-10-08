Balrampur News: जनगणना 2027 में नया सिस्टम! अब घर बैठे खुद भर सकेंगे परिवार की जानकारी, जानें पूरी प्रक्रिया

जनगणना-2027 के दूसरे चरण को लेकर जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनसंख्या की गणना इस बार डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। इसी क्रम में फील्ड ट्रेनर्स के पहले बैच का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना-2027 का दूसरा चरण पूरी तरह डिजिटल होगा। आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों से जुड़ी जानकारी को आसानी से और अधिक सटीक तरीके से दर्ज किया जाएगा। उन्होंने फील्ड ट्रेनर्स से प्रशिक्षण के दौरान सभी तकनीकी प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों को गंभीरता से समझने को कहा, ताकि आगे प्रगणकों और सुपरवाइजरों को सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जा सके।