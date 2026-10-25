Rail News: रेलवे के 50 कर्मचारियों को मिला खास तोहफा, काम के तनाव को कम करने के लिए ऐतिहासिक स्थलों की कराई सैर

भ्रमण शिविर के दौरान कर्मचारियों की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई थीं। यात्रा पूरी होने के बाद वापसी के दौरान सभी प्रतिभागियों को उपहार भी वितरित किए गए। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि इस एक दिवसीय भ्रमण शिविर का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को काम की व्यस्तता और तनाव से कुछ समय के लिए राहत देना है। इसके साथ ही उन्हें ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से परिचित कराना तथा आपसी सौहार्द, टीम भावना और भाईचारे को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। उन्होंने इस तरह की पहल को कर्मचारियों के लिए उपयोगी बताया। रेलवे प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल कर्मचारियों ने भी पहल की सराहना की।

कर्मचारियों ने भ्रमण को सुखद, ज्ञानवर्धक और यादगार अनुभव बताया। इस आयोजन के जरिए उन्हें एक ओर श्रावस्ती के महत्वपूर्ण स्थलों को देखने का अवसर मिला। वहीं दूसरी ओर सहकर्मियों के साथ समय बिताने आपसी संबंध मजबूत करने का मौका भी मिला।