Yogi Adityanath:.आखिर क्यों पढ़ाई छोड़ देती थीं हर पांचवीं बेटी? CM योगी ने बताई वजह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में स्कूलों में दाखिला लेने वाली हर पांचवीं बेटी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती थी। जब सरकार ने इसके कारणों की जांच कराई तो स्कूलों में कई बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आई। छात्राओं के लिए अलग शौचालय और साफ पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से भी उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसके बाद सरकार ने स्कूलों में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया।

मुख्यमंत्री देवीपाटन मंदिर परिसर में आयोजित 'शिक्षा की उड़ान' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले यह माना जाता था कि स्कूल दूर होने के कारण बेटियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। वास्तविक स्थिति जानने के लिए टीम गठित की गई। जांच में पता चला कि कई विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय और पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं थी। इन कमियों को दूर करने के लिए स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई गईं।