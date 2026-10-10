Gonda News: महिलाओं के हुनर को मिला मंच, डीएम ने खुद खरीदे सामान, अब बाजार दिलाने की तैयारी

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सरस मेले का निरीक्षण किया। वह अलग-अलग स्टॉल पर पहुंचीं और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से बातचीत कर उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सामान की गुणवत्ता, उपयोग और उसे तैयार करने के तरीके के बारे में भी पूछा। डीएम ने महिलाओं के बनाए कई उत्पादों की खरीदारी भी की। इससे मेले में स्टॉल लगाने वाली महिलाओं का उत्साह बढ़ा। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के काम को प्रोत्साहित करते हुए उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर व्यवस्था करने पर जोर दिया।