Balrampur News: बलरामपुर में 299 बेटियों को मिली साइकिल, अब पढ़ाई की राह होगी आसान

बलरामपुर जिले में थारू जनजाति की छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पचपेड़वा ब्लॉक के इमलिया कोडर स्थित थारू जनजाति संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में 299 छात्राओं को साइकिलें दी गईं। इस पहल का मकसद छात्राओं को स्कूल आने-जाने में होने वाली परेशानी से राहत दिलाना और उन्हें नियमित रूप से पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में देवीपाटन मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ, जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं। कार्यक्रम का आयोजन थारू जनजाति विकास विभाग की ओर से किया गया।