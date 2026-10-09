9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलरामपुर

Balrampur News: बलरामपुर में 299 बेटियों को मिली साइकिल, अब पढ़ाई की राह होगी आसान

Balrampur News: बलरामपुर जिले में 299 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। पचपेड़वा ब्लॉक के इमलिया कोडर स्थित थारू जनजाति संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में देवीपाटन मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ, जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और एसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने साइकिलें बांटीं। इससे छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा मिलेगी और पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 09, 2026

Balrampur news

साइकिल पाकर खिल उठे बेटियों के चेहरे फोटो सोर्स सूचना विभाग

Balrampur News: बलरामपुर जिले में थारू समाज की बेटियों की पढ़ाई आसान बनाने के लिए पहल की गई है। पचपेड़वा ब्लॉक के इमलिया कोडर स्थित थारू जनजाति संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में 299 छात्राओं को साइकिलें दी गईं। इससे दूर-दराज के गांवों में रहने वाली छात्राओं को स्कूल आने-जाने में आसानी होगी। कार्यक्रम में देवीपाटन मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ, जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह मौजूद रहे।

बलरामपुर जिले में थारू जनजाति की छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पचपेड़वा ब्लॉक के इमलिया कोडर स्थित थारू जनजाति संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में 299 छात्राओं को साइकिलें दी गईं। इस पहल का मकसद छात्राओं को स्कूल आने-जाने में होने वाली परेशानी से राहत दिलाना और उन्हें नियमित रूप से पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में देवीपाटन मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ, जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं। कार्यक्रम का आयोजन थारू जनजाति विकास विभाग की ओर से किया गया।

दूर गांवों की छात्राओं को मिलेगी राहत

बलरामपुर के दूरस्थ और सीमावर्ती इलाकों में थारू जनजाति के कई परिवार रहते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाली छात्राओं के लिए स्कूल पहुंचना कई बार मुश्किल होता है। घर से विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण उन्हें आने-जाने में समय और मेहनत लगती है। ऐसे में साइकिल मिलने से छात्राओं को स्कूल पहुंचने में सहूलियत होगी। वे कम समय में विद्यालय आ-जा सकेंगी। इससे उनकी पढ़ाई के लिए समय भी बचेगा और नियमित रूप से स्कूल पहुंचने में मदद मिलेगी।

अतिथियों ने पढ़ाई जारी रखने के लिए किया प्रेरित

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने छात्राओं का उत्साह बढ़ाया और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय जाने की सलाह दी। उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साइकिल वितरण का उद्देश्य केवल छात्राओं को आवागमन की सुविधा देना ही नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना भी है। इससे छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सकती है।

बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल

थारू जनजाति विकास विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को जनजातीय समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। साइकिल मिलने से छात्राओं को विद्यालय पहुंचने में होने वाली व्यावहारिक दिक्कतें कम हो सकती हैं। कार्यक्रम में साइकिल पाने वाली छात्राओं में उत्साह देखने को मिला। यह सुविधा उनके लिए पढ़ाई जारी रखने और आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है। अब छात्राओं को उम्मीद है कि स्कूल आने-जाने का सफर पहले से आसान होगा और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे सकेंगी।

Gonda News: जनगणना ट्रेनिंग से गायब मिले 11 कर्मचारी, अब अनुपस्थिति वाले दिन का वेतन कटेगा

ये भी पढ़ें
Gonda

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2026 08:01 pm

Published on:

09 Oct 2026 08:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / Balrampur News: बलरामपुर में 299 बेटियों को मिली साइकिल, अब पढ़ाई की राह होगी आसान

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Balrampur News: जनगणना 2027 में नया सिस्टम! अब घर बैठे खुद भर सकेंगे परिवार की जानकारी, जानें पूरी प्रक्रिया

Gonda
बलरामपुर

‘सपा सैफई से आगे नहीं सोचती’, BJP विधायक पलटू राम का समाजवादी पार्टी पर तंज, बोले- योगी का एजेंडा पूरे UP का विकास

BJP MLA  Paltu Ram, Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, Yogi Adityanath, UP Election 2027
बलरामपुर

Balrampur News: अब खिलाड़ियों का तैयार होगा ऑनलाइन डेटाबेस, जानिए पूरा प्लान

Gonda
बलरामपुर

 ‘नेता बन रहे हो क्या?’ बलरामपुर में बेटे की पिटाई की शिकायत करने पहुंचे पिता पर भड़का शिक्षक, ईंट लेकर दौड़ा

Balrampur teacher
बलरामपुर

Balrampur: घर का सामान तालाब में फेंकने पर हुआ विवाद, चाचा-भतीजे को पीटा; 4 पर केस

gorakhpur chauri chaura teenager murder friend train death inside story
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.