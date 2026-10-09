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Gonda News: जनगणना ट्रेनिंग से गायब मिले 11 कर्मचारी, अब अनुपस्थिति वाले दिन का वेतन कटेगा

Gonda News: गोण्डा में जनगणना-2027 की ट्रेनिंग से 11 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। जिला जनगणना अधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अनुपस्थिति वाले दिनों का वेतन रोकने और कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया है।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Oct 09, 2026

Gonda

जनगणना प्रशिक्षण का निरीक्षण करती डीएम फोटो सोर्स विभाग

Gonda News: गोण्डा जिले में जनगणना-2027 की ट्रेनिंग से गायब रहने वाले 11 कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। इन कर्मचारियों को फील्ड ट्रेनरों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होना था। लेकिन वे गैरहाजिर मिले। जिला जनगणना अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनुपस्थिति वाले दिन का वेतन रोकने को कहा गया है। यह प्रशिक्षण 7 अक्टूबर से चल रहा है।

गोण्डा जिले में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों के बीच प्रशिक्षण से गैरहाजिर रहने वाले 11 कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन कर्मचारियों में विभिन्न विद्यालयों के प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और तहसीलों में तैनात लेखपाल शामिल हैं। जिला जनगणना अधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने और अनुपस्थिति वाले दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

7 अक्टूबर से चल रहा प्रशिक्षण

जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत फील्ड ट्रेनरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अक्टूबर से लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जनगणना से जुड़े कार्यों के लिए कर्मचारियों को तैयार करना है। ताकि आगे की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए संबंधित कर्मचारियों को उपस्थित रहना था। इसके बावजूद 11 कर्मचारी निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित पाए गए। अधिकारियों के मुताबिक, कुछ कर्मचारी 7 अक्टूबर की दूसरी पाली में गैरहाजिर रहे, जबकि कुछ कर्मचारी 7 और 8 अक्टूबर को प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए।

तीन विभागों के अधिकारियों को निर्देश

प्रशिक्षण से कर्मचारियों की अनुपस्थिति सामने आने के बाद जिला जनगणना अधिकारी ने कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित उप जिलाधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही उनकी अनुपस्थिति की संबंधित तिथियों का वेतन अदेय करना सुनिश्चित किया जाए। इसका मतलब है कि जिन दिनों कर्मचारी प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहे, उन दिनों का वेतन नियमानुसार रोका जाएगा। संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई पूरी करने के बाद इसकी जानकारी जिला जनगणना अधिकारी को भी देनी होगी।

जनगणना अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश

जिला जनगणना अधिकारी ने कार्रवाई के लिए जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 5 और 11 का हवाला दिया है। इन्हीं प्रावधानों के तहत संबंधित कर्मचारियों के मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। जनगणना जैसे बड़े काम में कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है। ऐसे में प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ जारी निर्देशों को तैयारियों के प्रति प्रशासन की गंभीरता के तौर पर देखा जा रहा है। अब संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनुपस्थित कर्मचारियों के मामले में नियमानुसार कार्रवाई करनी है। इसकी रिपोर्ट जिला जनगणना अधिकारी को देनी है।

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Updated on:

09 Oct 2026 06:34 pm

Published on:

09 Oct 2026 06:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: जनगणना ट्रेनिंग से गायब मिले 11 कर्मचारी, अब अनुपस्थिति वाले दिन का वेतन कटेगा

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