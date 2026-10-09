Gonda News: जनगणना ट्रेनिंग से गायब मिले 11 कर्मचारी, अब अनुपस्थिति वाले दिन का वेतन कटेगा

प्रशिक्षण से कर्मचारियों की अनुपस्थिति सामने आने के बाद जिला जनगणना अधिकारी ने कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित उप जिलाधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही उनकी अनुपस्थिति की संबंधित तिथियों का वेतन अदेय करना सुनिश्चित किया जाए। इसका मतलब है कि जिन दिनों कर्मचारी प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहे, उन दिनों का वेतन नियमानुसार रोका जाएगा। संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई पूरी करने के बाद इसकी जानकारी जिला जनगणना अधिकारी को भी देनी होगी।