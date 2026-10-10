Balrampur News: बलरामपुर में आज योगी का बड़ा कार्यक्रम, 804 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी विकास की तस्वीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स X account
Balrampur News: बलरामपुर जिले को आज 10 अक्टूबर को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरौला क्षेत्र के ग्राम बिलरिया पहुंचकर करीब 804 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में उतरौला और सदर विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्य शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री तुलसीपुर स्थित मां पाटेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे। अगले दिन 11 अक्टूबर को मंदिर में बालिकाओं का सम्मान करेंगे।
बलरामपुर जिले में विकास परियोजनाओं को लेकर शनिवार का दिन अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 अक्टूबर को जिले के दौरे पर पहुंचेंगे। वह विकास खंड श्रीदत्तगंज के ग्राम बिलरिया में आयोजित कार्यक्रम में करीब 804 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में उतरौला और सदर विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जारी कार्यक्रम के अनुसार, योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:10 बजे ग्राम बिलरिया स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से वह 3:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 3:15 बजे से 4:15 बजे तक विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा।
मुख्यमंत्री का बिलरिया में करीब एक घंटे का कार्यक्रम निर्धारित है। इस दौरान वह जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 804 करोड़ रुपये बताई गई है। हालांकि, जारी कार्यक्रम में परियोजनाओं के नाम और उनकी अलग-अलग लागत का विवरण नहीं दिया गया है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री शाम 4:15 बजे कार से हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। शाम 4:20 बजे राजकीय हेलीकॉप्टर से तुलसीपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 4:35 बजे मां पाटेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से कार द्वारा देवीपाटन मंदिर जाएंगे। शाम 4:40 बजे मंदिर पहुंचने का कार्यक्रम है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा अगले दिन भी जारी रहेगा। रविवार, 11 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक तुलसीपुर स्थित देवीपाटन मंदिर में बालिका सम्मान का कार्यक्रम निर्धारित है। कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री देवीपाटन मंदिर से कार द्वारा प्रस्थान करेंगे। इसके बाद सुबह 10:05 बजे मां पाटेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे।
इस दौरे में एक ओर बलरामपुर जिले के लिए करीब 804 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। वहीं दूसरी ओर देवीपाटन मंदिर में बालिकाओं के सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। अब जिले के लोगों की नजरें इस बात पर रहेंगी कि कार्यक्रम के दौरान किन-किन परियोजनाओं की घोषणा और शुरुआत की जाती है।
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