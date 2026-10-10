Balrampur News: बलरामपुर में आज योगी का बड़ा कार्यक्रम, 804 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी विकास की तस्वीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा अगले दिन भी जारी रहेगा। रविवार, 11 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक तुलसीपुर स्थित देवीपाटन मंदिर में बालिका सम्मान का कार्यक्रम निर्धारित है। कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री देवीपाटन मंदिर से कार द्वारा प्रस्थान करेंगे। इसके बाद सुबह 10:05 बजे मां पाटेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे।

इस दौरे में एक ओर बलरामपुर जिले के लिए करीब 804 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। वहीं दूसरी ओर देवीपाटन मंदिर में बालिकाओं के सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। अब जिले के लोगों की नजरें इस बात पर रहेंगी कि कार्यक्रम के दौरान किन-किन परियोजनाओं की घोषणा और शुरुआत की जाती है।