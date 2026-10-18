दुर्गा पंडाल के बाहर 7 लोगों को कार ने रौंदा, 3 की मौत, बलरामपुर में दीवार से टकराकर रुकी गाड़ी

हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र की बेल्हा ग्राम पंचायत के चरनगहिया बेलहा गांव में शनिवार रात करीब 11 बजे हुआ। कुछ लोग दुर्गा पंडाल के बगल में लगे टेंट में प्रोजेक्टर के जरिए प्रोग्राम देख रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार फोर्ड कार (UP 32 KA 2425) टेंट में घुस गई और 7 लोगों को कुचलते हुए दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि धमाके जैसी आवाज हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों की मदद में जुट गए।