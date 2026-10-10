‘हिम्मत है तो मैदान में आएं अखिलेश’, अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए के 80 प्रतिशत सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बाकी 20 प्रतिशत सीटें भले ही विपक्ष के पास चली जाएं, लेकिन विकास का काम रुकने नहीं देंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तारीफ करते हुए उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, बाढ़ नियंत्रण और युवाओं के रोजगार पर जोर दिया। इस चुनौती के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। कई समर्थक योगी के ऑफर को अखिलेश यादव के लिए सीधी चुनौती बता रहे हैं।