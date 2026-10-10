कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आवास तक बीजेपी का हंगामा, राहुल गांधी के विरोध में फाड़े पोस्टर और बरसाए डंडे

महाराष्ट्र में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा, “एमपी प्रियंका गांधी ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ का नारा जोर-शोर से लगाती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चुप हैं। सोनिया गांधी भी आगे नहीं आ रही हैं। जब उनकी अपनी पार्टी के सांसद पर 11 छात्राओं से जुड़े गंभीर कदाचार के आरोप हैं, तो वे पद पर क्यों बने हुए हैं? उन्हें कांग्रेस से हटाया जाना चाहिए।”

बीजेपी महिला मोर्चा का दावा है कि कांग्रेस सांसद पर जेएनयू की छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं और पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहा है और कह रहा है कि पोस्टर फाड़ने से उनका संघर्ष कमजोर नहीं होगा।