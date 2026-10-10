कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आवास तक बीजेपी का हंगामा, राहुल गांधी के विरोध में फाड़े पोस्टर और बरसाए डंडे

कांग्रेस मुख्यालय घेरने पहुंचीं बीजेपी कार्यकर्ता (फोटो IANS)
BJP Women Protest: देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय को घेरने का प्रयास किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अराधना मिश्रा मोना के आवास तक के रास्ते में लगे राहुल गांधी और कांग्रेस के पोस्टरों पर डंडे बरसाए और फाड़ दिए।
अराधना मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह भाजपा की हताशा और लाचारी को दर्शाता है। पोस्टर फाड़ने से हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई या हमारी विचारधारा कमजोर नहीं होती, बल्कि और मजबूत होती है। पोस्टर फाड़ो, हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जोर से लड़ेंगे।”
दिल्ली में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप जेएनयू की एक प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर हैं।
गुजरात के अहमदाबाद में पालडी स्थित कांग्रेस मुख्यालय (राजीव गांधी भवन) के बाहर भी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी अपने सांसद के खिलाफ गंभीर आरोपों पर चुप है।
महाराष्ट्र में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा, “एमपी प्रियंका गांधी ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ का नारा जोर-शोर से लगाती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चुप हैं। सोनिया गांधी भी आगे नहीं आ रही हैं। जब उनकी अपनी पार्टी के सांसद पर 11 छात्राओं से जुड़े गंभीर कदाचार के आरोप हैं, तो वे पद पर क्यों बने हुए हैं? उन्हें कांग्रेस से हटाया जाना चाहिए।”
बीजेपी महिला मोर्चा का दावा है कि कांग्रेस सांसद पर जेएनयू की छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं और पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहा है और कह रहा है कि पोस्टर फाड़ने से उनका संघर्ष कमजोर नहीं होगा।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग