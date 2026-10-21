Liquor shop closed: बलरामपुर जिले में 23 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें कितने बजे से लागू होगा आदेश

जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग को अपने स्तर से निगरानी रखने तथा नियमों का उल्लंघन रोकने को कहा गया है। सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित समय में दुकानें पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई दुकानदार आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है। तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जिले में शराब की दुकान से खरीदारी करने वालों को 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की बंदी का ध्यान रखना होगा।