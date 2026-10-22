Balrampur: बलरामपुर में बच्चों और किसानों के अनोखे नवाचार देख अफसर भी हुए प्रभावित, जानिए प्रदर्शनी में क्या-क्या दिखा

जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने कहा कि नए आविष्कारों के लिए वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और कुछ नया करने की इच्छा जरूरी है। विज्ञान और तकनीक का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना और उनकी समस्याओं का समाधान खोजना है। उन्होंने कहा कि नवाचार के लिए बड़ी प्रयोगशालाओं या तकनीकी संस्थानों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। गांवों, खेतों, घरों और छोटे उद्योगों में भी नए प्रयोग किए जा सकते हैं। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए छोटे-छोटे आविष्कार भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। डीएम ने कहा कि खेती से जुड़े नए उपकरण और तकनीक किसानों का समय बचाने, लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।