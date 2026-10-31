Balrampur News: बलरामपुर में बच्चों की पढ़ाई पर DM सख्त, कम उपस्थिति और कमजोर नतीजों वाले विद्यालयों पर होगी कार्रवाई

बेसिक शिक्षा विभाग ने बताया कि अक्टूबर में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) ने 380 विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान कक्षाओं में पढ़ाई, शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और बच्चों की सीखने की क्षमता देखी गई। कक्षा एक से तीन तक के विद्यार्थियों में पढ़ने और सामान्य जोड़-घटाव करने की क्षमता में सुधार मिला है। जिले के सभी नौ विकासखंडों में सरल अनुच्छेद पढ़ने की क्षमता भी बेहतर हुई है। डीएम ने कहा कि स्कूलों में केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना ही पर्याप्त नहीं है। बच्चों को अपनी कक्षा के अनुसार पढ़ना, लिखना और गणना करना आना चाहिए। उन्होंने कमजोर प्रदर्शन वाले विद्यालयों की पहचान कर उनके लिए लक्ष्य और समयसीमा तय करने को कहा।