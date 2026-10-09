‘यूपी में 4 बार बनी BSP की सरकार’, दलितों-पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी दिलाने के मिशन पर मायावती ने कांशीराम को किया याद

Uttar Pradesh News: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और समाज के दूसरे कमजोर तबकों को वोट की ताकत के जरिए सत्ता में भागीदारी दिलाने का मिशन शुरू किया था। मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपनी अगुवाई में चार बार BSP की सरकार बनने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकारों ने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, कानून-व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में काम करके कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाया।