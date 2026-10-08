‘अखिलेश यादव की हालत बेहद मुश्किल’, डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले- राज्यसभा चुनाव में 3 सांसद जिताने का उनका सपना टूटा

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर होने के कारण कांग्रेस हताश हो गई है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लाने और देश की जनता के बीच उन्हें स्वीकार कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता उन्हें पूरी तरह नकार रही है। केशव मौर्य ने कहा कि अगर कांग्रेस को किसी तरह की परेशानी है तो उसे चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखनी चाहिए।