‘ये अराजकतावादी सोच वाले लोग हैं’ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोले- अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, तो उन्हें पहले इस्तीफा दे

वाराणसी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग कर रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी पर समाज में जहर फैलाने और घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। नितिन नबीन ने कहा कि उसी चुनाव आयोग ने केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव कराए, जहां राहुल गांधी की पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जनता उनके खेल को पूरी तरह देख रही है।