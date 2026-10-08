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‘ये अराजकतावादी सोच वाले लोग हैं’ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोले- अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, तो उन्हें पहले इस्तीफा दे

उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के रुख पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी पर घुसपैठियों को बचाने और समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया।
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वाराणसी

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Ankit Sai

Oct 08, 2026

UP News

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (ANI Photo)

वाराणसी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग कर रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी पर समाज में जहर फैलाने और घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। नितिन नबीन ने कहा कि उसी चुनाव आयोग ने केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव कराए, जहां राहुल गांधी की पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जनता उनके खेल को पूरी तरह देख रही है।

खबर में अपडेट जारी है

‘वोट देने का अधिकार छीन गया तो क्या बचेगा’, चुनाव आयोग पर भड़के चंद्रशेखर आजाद; प्रदर्शन रोकने पर उठाए सवाल

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Chandrashekhar Azad, Election Commission, INDIA bloc Protest, UP News

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Updated on:

08 Oct 2026 09:32 am

Published on:

08 Oct 2026 09:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘ये अराजकतावादी सोच वाले लोग हैं’ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोले- अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, तो उन्हें पहले इस्तीफा दे

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