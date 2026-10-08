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‘कहीं मौलाना नाराज न हो जाएं, अखिलेश रामलला के दर्शन नहीं करेंगे’, महंत सीता राम दास बोले- ऐसे लोग अयोध्या न आएं तो अच्छा है

Ayodhya News: अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर साकेत भवन के महंत सीता राम दास ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश रामलला के दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने आका, मौलवी या मौलाना के नाराज होने का डर है।
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अयोध्या

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Ankit Sai

Oct 08, 2026

UP News

महंत सीता राम दास और अखिलेश यादव (IANS PHoto)

Akhilesh Yadav Ayodhya Visit: अयोध्या में साकेत भवन के महंत सीता राम दास ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनके प्रारब्ध और भाग्य में नहीं है। महंत ने आरोप लगाया कि एक संप्रदाय और एक मत-मजहब के तुष्टिकरण की राजनीति के चलते अखिलेश के अयोध्या आने के बाद भी रामलला के दर्शन नहीं करने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि कहीं उनके आका, मौलवी, मौलाना या मुफ्ती नाराज न हो जाएं, इसलिए वह रामलला के दर्शन नहीं करेंगे।

महंत सीता राम दास ने आरोप लगाया कि अखिलेश, उनके आकाओं और उनके पिता ने अयोध्या को रक्तरंजित किया और रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का अयोध्या आकर रामलला के दर्शन न करना ही अच्छा है।

'श्रीराम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया है'

अखिलेश यादव के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर निशाना साधा है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अखिलेश यादव निजी, धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के लिए अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अखिलेश के अयोध्या जाने से भाजपा और उसके इकोसिस्टम को परेशानी क्यों हो रही है। सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रभु श्रीराम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया है और उनके चढ़ावे की चोरी की है।

रामलला के दर्शन नहीं करने पर सवाल

अयोध्या में हनुमान गढ़ी के पुजारी महंत देवेशाचार्य महाराज ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अयोध्या की पावन धरती पर आना खुशी की बात है। महंत देवेशाचार्य महाराज ने कहा कि दुख की बात यह है कि अखिलेश यादव अयोध्या आकर अयोध्या धाम नहीं जा रहे हैं। वह भगवान रामलला के दर्शन नहीं कर रहे हैं। साथ ही हनुमान महाराज के दर्शन और मां सरयू का आचमन व दर्शन भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।

महंत देवेशाचार्य महाराज ने अपने बयान में रामचरितमानस की एक पंक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिसके मन में कपट और छल रहता है, वह भगवान के दरबार तक नहीं पहुंच पाता। महंत ने कहा कि यह बात यहां पूरी तरह सही साबित होती दिखाई दे रही है।

प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर जाएंगे अखिलेश

अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जिले में मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह भव्य मंदिर बन रहा है और दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ भगवान राम के मंदिर जाएंगे और वे भी उनके साथ रहेंगे।

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Updated on:

08 Oct 2026 01:29 pm

Published on:

08 Oct 2026 12:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / ‘कहीं मौलाना नाराज न हो जाएं, अखिलेश रामलला के दर्शन नहीं करेंगे’, महंत सीता राम दास बोले- ऐसे लोग अयोध्या न आएं तो अच्छा है

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