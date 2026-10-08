‘राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया’, अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सुरेंद्र राजपूत बोले- भाजपा वाले डरे हुए हैं

लखनऊ में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राम मंदिर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि देशभर में लंबे समय से राम भक्त यह सवाल पूछ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के 'नई समाजवादी पार्टी' वाले दावे पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह वही पुरानी सपा है, जिसने बाबरी के पक्ष में बात की थी और कारसेवकों पर गोली चलाने को अपनी उपलब्धि बताया था।