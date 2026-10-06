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यूपी राज्यसभा चुनाव: भाजपा के 8 उम्मीदवारों का नामांकन आज, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह बोले- मेकअप से दाग नहीं मिटते

Rajya Sabha Nomination: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के आठ उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर तंज कसा है।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Oct 06, 2026

Uttar Pradesh Politics

सपा सांसद वीरेंद्र सिंह (IANS Photo)

Uttar Pradesh Politics News: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए भाजपा के आठ उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले सभी भाजपा विधायक और मंत्री पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां से वे विधानसभा जाएंगे। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों उपमुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में सभी उम्मीदवार एक साथ पर्चा दाखिल करेंगे। इस मौके पर भाजपा कार्यालय को सजाया गया है और ढोल बजाकर माहौल तैयार किया गया है। वहीं, भाजपा के आठ उम्मीदवारों के चयन पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने मेकअप किया है, लेकिन मेकअप करने से दाग नहीं मिटते।

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Updated on:

06 Oct 2026 10:25 am

Published on:

06 Oct 2026 10:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी राज्यसभा चुनाव: भाजपा के 8 उम्मीदवारों का नामांकन आज, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह बोले- मेकअप से दाग नहीं मिटते

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