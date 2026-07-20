कौन हैं IAS रिंकू सिंह, क्यों की आधी सैलरी की डिमांड! मंत्री-विधायक से लेकर लेटर में DM का भी किया जिक्र

अपने पत्र में रिंकू सिंह राही ने लिखा कि वर्तमान में एसडीएम (न्यायिक) के पद पर उन्हें रोजाना करीब चार घंटे का ही काम मिलता है। उनका कहना है कि जब उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा, तो पूरी तनख्वाह लेना उचित नहीं होगा। इसलिए जब तक उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती, तब तक उन्हें आधा वेतन ही दिया जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें जालौन की किसी दूसरी तहसील, उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जिले या जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्य में भी काम करने का मौका दिया जाए।