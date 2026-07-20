About Omwati Devi UP: संसद के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को दिवंगत पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। श्रद्धांजलि सूची में सबसे पहले जिन नेताओं का नाम लिया गया, उनमें उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ओमवती देवी भी शामिल थीं। उनका इसी साल 8 मई को निधन हो गया था। ओमवती देवी उन नेताओं में गिनी जाती थीं, जिन्होंने एक साधारण किसान परिवार से निकलकर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई।