‘राजस्थान के निकाय चुनावों में खिलेगा कमल’, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ‘जादूगर’ के सवाल पर भी कसा तंज

शेखावत ने इस समझौते का राजस्थान पर पड़ने वाले सीधे प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट, जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी और राजस्थान के लेदर गुड्स बड़ी मात्रा में यूके निर्यात होते हैं। आयात शुल्क शून्य होने से प्रदेश के इन उद्योगों को निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा और निर्यात में भारी उछाल आएगा। उन्होंने बताया कि इस एग्रीमेंट में फ्री ट्रेड के साथ-साथ 'मोबिलिटी समझौता' भी शामिल है। इससे व्यापार और रोजगार के सिलसिले में यूके जाने वाले भारतीयों को वर्क वीजा आसानी से मिल सकेगा। तकनीकी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स के लिए यूके के दरवाजे खुलेंगे और भारत की प्रतिभा दुनिया में अपना डंका बजाएगी।