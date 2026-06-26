26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

नाइट टूरिज्म पर सरकार की कैंची… केवल होप सर्कस तक सिमटी योजना, कई चरणों में होगा काम

शहर में नाइट टूरिज्म को विकसित किया जाएगा। इसकी मंजूरी मिल गई है, यह खुशखबर है, लेकिन दुख की खबर यह है कि यूआइटी के प्रस्ताव पर कैंची चल गई हैं अब यह योजना होप सर्कस तक सिमटी गई है। शेष काम अगले चरणों में किया जाएगा।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Jun 26, 2026

hope circus

शहर का होप सर्कस

अलवर शहर में प्रस्तावित नाइट टूरिज्म योजना को राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसमें जबर्दसत कांटछांट की गई है। पहले चरण में केवल घंटाघर से होप सर्कस तक सिमटकर रह गई है। इसके चलते 35 करोड़ रुपए की बजाय केवल 2 करोड़ 79 लाख 10 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। बाकी हिस्सों के विकास के लिए यूआईटी को अपने स्तर पर संसाधन जुटाकर काम कराने होंगे। करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपए यूआइटी अपनी जेब से खर्च करेगी, तब जाकर पहले चरण के काम पूरे होंगे। पहले नाइट टूरिज्म को किशन कुंड तक ले जाना था, वहां कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जहां रात का नजारा अलग ही होता है। इससे पर्यटकों को नया अनुभव होता, लेकिन अब चयह होप सर्कस तक ही किया जाएगा। बाद में दूसरे चरणों में इसे शामिल किया जा सकता है। यूआइटी का प्लान यही है कि पूरी योजना को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा ताकि आर्थिक बोझ नहीं पड़े।

करणी माता मंदिर मार्ग की 5.74 करोड़ रुपए की निविदा स्वीकृति जारी

अलवर के करणी माता मंदिर मार्ग के सुदृढ़ीकरण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (सड़क) द्वारा निविदा स्वीकृत कर दी गई है। यह काम लगभग 5.74 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। यह काम पूरा होने से स्थानीय निवासियों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को लाभ मिलेगा। वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है तथा अलवर जिले के विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

केवल नवरात्र में मिला भक्तों को प्रवेश

यह मार्ग पिछले साल क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके चलते केवल नवरात्र के दौरान ही भक्तों के लिए इसे खोला गया। इसमें भी चोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद रखा गया। अब उम्मीद बंधी है कि मार्ग जल्द शुरू होगा और भक्त माता के दर्शनों के लिए जा सकेंगे। हालांकि शारदीय नवरात्र तक काम पूरा होने की उम्मीद कम है। इस महीने बारिश के चलते काम पर रोक लग जाएगी। ऐसे में अगले साल चैत्र नवरात्र तक मार्ग सही होने की उम्मीद लगाई जा सकती है।

Neemrana: पार्क के बाहर टहल रही तीन मासूम बच्चियों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हालत गंभीर

ये भी पढ़ें
alwar accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jun 2026 05:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नाइट टूरिज्म पर सरकार की कैंची… केवल होप सर्कस तक सिमटी योजना, कई चरणों में होगा काम

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: अलवर में निकला मोहर्रम का मुख्य जुलूस, कर्बला मैदान में सुपुर्द-ए-खाक होंगे ताजिए

muharram taziya
अलवर

Neemrana: पार्क के बाहर टहल रही तीन मासूम बच्चियों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हालत गंभीर

alwar accident
अलवर

Neemrana: नीमराना की सिटी सेंटर सोसायटी में तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चियों को मारी टक्कर, एक की हालत गंभीर

neemrana city center society
अलवर

Rajasthan: राजस्थान में किसानों को टोकन से मिलेगी खाद, नई फर्टिलाइजर व्यवस्था शुरू

fertilizer
अलवर

Alwar News: करणी माता मंदिर मार्ग के लिए ₹5.74 करोड़ मंजूर, मिलेगी खराब सड़क से मुक्ति

karni mata mandir
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.