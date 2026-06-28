अलवर में सोशल मीडिया पर गाली-गलौज के बाद दो पक्ष आमने-सामने, एसयूवी से कुचलकर युवक की हत्या

परिजनों ने बताया कि मृतक जितेंद्र गुर्जर पुत्र उम्मेद सिंह गुर्जर, निवासी सुनगाड़ी (महाणा का बास, बांदीकुई) अपने घर से सिकंदरा (दौसा) जाने की बात कहकर निकला था। लेकिन वह बाइक पर अपने दोस्तों के साथ खेरली क्षेत्र के मंगरखा गांव पहुंच गया। मंगरखा में घात लगाकर बैठे विरोधी पक्ष ने बाइक सवार युवकों पर थार गाड़ी चढ़ा दी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों घायलों को खेरली उप-जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जितेंद्र गुर्जर को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर घायल रवींद्र गुर्जर और लखन गुर्जर को तुरंत रेफर कर दिया गया। वारदात में केसरा का बास के वीरू उर्फ वीरेंद्र गुर्जर पुत्र मुखराम गुर्जर, महेश मीणा निवासी गांव गुहारिका सहित अन्य आरोपी शामिल हैं।