Alwar: मालाखेड़ा स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदी महिला, हालत गंभीर

जैसे ही महिला ट्रेन के आगे कूदी, मौके पर तेज चीख-पुकार मच गई। रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और रेलकर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना मालाखेड़ा थाना पुलिस को दी। इसके साथ ही आपातकालीन 108 एंबुलेंस को भी कॉल किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।



पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लहूलुहान हालत में ट्रैक पर तड़प रही महिला को तुरंत एंबुलेंस में लिटाया और अलवर के जिला अस्पताल (राजीव गांधी सामान्य अस्पताल) के लिए रवाना किया।



जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए और शरीर से अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसे प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे तुरंत जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जयपुर में महिला का इलाज जारी है, जहां उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है।