545 किलो बदबूदार सिंथेटिक पनीर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर कराया नष्ट

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय जयपुर के निर्देशों पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अरविंद गेट के नेतृत्व में किशनगढ़ बास पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि मंगलवार को किशनगढ़ बास पुलिस इलाके में रूटीन गश्त पर थी।



इसी दौरान पुलिस टीम को एक सफेद रंग की ईको गाड़ी (नंबर RJ 40 CB 9889) आती दिखाई दी। पुलिस ने शक होने पर गाड़ी को रुकवाया और जब उसकी तलाशी ली गई तो पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। गाड़ी के अंदर प्लास्टिक के करीब 15 बड़े कैन रखे हुए थे, जिनमें भारी मात्रा में पनीर भरा हुआ था। गाड़ी से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल था।