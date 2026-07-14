Alwar News: अलवर में मौसम ने ली करवट, बारिश से उमस वाली गर्मी गायब, जानें अगले 4 दिनों का हाल

मौसम विभाग ने अलवर और आसपास के जिलों के लिए आने वाले दिनों का जो अनुमान जारी किया है, वह काफी राहत देने वाला है। अगले 48 घंटों में अलवर और इसके पड़ोसी जिलों में कुछ जगहों पर मध्यम स्तर बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के इस नए दौर से न सिर्फ आम जनता को गर्मी से परमानेंट राहत मिलेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं।



इस समय खरीफ की फसलों, खासकर बाजरा और ज्वार को पानी की सख्त जरूरत थी। ऐसे में यह मानसूनी बारिश फसलों के लिए अमृत के समान मानी जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो आने वाले दिनों में आपको गर्मी से राहत मिलने वाली है और ठंडी हवाओं के साथ बारिश का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। बस, घर से निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखना न भूलें।