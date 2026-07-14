अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई : 10 हजार की रिश्वत लेता ASI रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी के अनुसार, परिवादी ने अलवर प्रथम चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र के खिलाफ अरावली विहार थाने में अपराध संख्या 269/26 दर्ज है। इस मामले के जांच अधिकारी एएसआई शंकर लाल शर्मा मुकदमे से उसके बेटे का नाम निकालने, उसके साथ मारपीट नहीं करने और केस में राहत दिलाने के नाम पर 25 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। लगातार दबाव बनाए जाने से परेशान होकर परिवादी ने एसीबी से शिकायत की।