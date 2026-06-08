राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख से ज्यादा पद खाली, विशेषज्ञ बोले- सीधी भर्ती निकाले सरकार

इसके अलावा 6 हजार 156 प्रधानाचार्य, 1 हजार 188 उप प्राचार्य तथा 24 हजार 266 सहायक कर्मचारियों के पद भी रिक्त चल रहे हैं। भर्तियां भी अटक रही है। शाला दर्पण आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की 5 हजार 771 सरकारी स्कूलें बिना संस्था प्रधान के संचालित हो रही हैं। ऐसे में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है। हालांकि सरकार ने 2024 और 2025 में विभिन्न पदों पर भर्तियां शुरू की है, लेकिन रिक्त पदों की तुलना में यह संख्या कम मानी जा रही है।