8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख से ज्यादा पद खाली, विशेषज्ञ बोले- सीधी भर्ती निकाले सरकार

Rajasthan Govt Teacher: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब पाठ्यपुस्तकों की नहीं, बल्कि शिक्षकों की कमी की है। स्थिति यह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कई स्कूलों में उन्हें विषय विशेषज्ञ शिक्षक तक उपलब्ध नहीं है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Jun 08, 2026

Rajasthan Government School

सरकारी स्कूल। पत्रिका फाइल फोटो

दौसा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब पाठ्यपुस्तकों की नहीं, बल्कि शिक्षकों की कमी की है। स्थिति यह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कई स्कूलों में उन्हें विषय विशेषज्ञ शिक्षक तक उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में स्वीकृत 4 लाख 13 हजार 470 पदों में से 1 लाख 19 हजार 114 पद रिक्त है। इनमें सबसे अधिक 48 हजार 296 वरिष्ठ अध्यापक और 15 हजार 921 व्याख्याताओं के पद खाली हैं।

इसके अलावा 6 हजार 156 प्रधानाचार्य, 1 हजार 188 उप प्राचार्य तथा 24 हजार 266 सहायक कर्मचारियों के पद भी रिक्त चल रहे हैं। भर्तियां भी अटक रही है। शाला दर्पण आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की 5 हजार 771 सरकारी स्कूलें बिना संस्था प्रधान के संचालित हो रही हैं। ऐसे में प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है। हालांकि सरकार ने 2024 और 2025 में विभिन्न पदों पर भर्तियां शुरू की है, लेकिन रिक्त पदों की तुलना में यह संख्या कम मानी जा रही है।

लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल

यदि स्कूलों में समय पर शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो नई शिक्षा नीति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। आखिर लाखों विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यही सवाल आज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा है।

सीधी भर्ती निकाली जाए

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर लंबित पदोन्नतियां समय पर हो जाएं तथा सरकार की ओर से नियमित रूप से सीधी भर्ती निकाली जाए तो रिक्त पदों की संख्या तेजी से घट सकती है। वर्तमान में अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की छह सत्रों तथा वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की एक सत्र की पदोन्नति लंबित। सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज गति से हो।

शिक्षा विभाग में 1 जून 2026 के अनुसार रिक्त पदों के आंकड़ों पर एक नजर

क्रमांकपद नामरिक्त पदों की संख्या
1अतिरिक्त निदेशक01
2संयुक्त निदेशक07
3उपनिदेशक23
4डीईओ173
5प्रधानाचार्य6156
6उप प्राचार्य1188
7व्याख्याता15921
8वरिष्ठ अध्यापक48296
9शारीरिक शिक्षक1530
10कंप्यूटर अनुदेशक3699
11पूर्व प्राथमिक शिक्षक116
12सहायक कर्मचारी24266
13कनिष्ठ सहायक5429

दौसा जिले 488 उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्थिति

क्रमांकपदस्वीकृत पदकार्यरतरिक्त
1प्राचार्य44438955
2व्याख्याता16151254361
3वरिष्ठ अध्यापक22981563735
4अध्यापक23382072266

नियुक्ति सरकार के स्तर का मामला

विभाग में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति व स्थानांतरण सरकार के स्तर के मामला है। इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि जिले के कई विद्यालयों में संस्था प्रधानों के पद रिक्त है। इस बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है।
-अशोक शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा

राजस्थान में खाद्य पदार्थों के 15,644 नमूने फेल, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 3 लाइसेंस निलंबित और एक FIR

ये भी पढ़ें
Food Safety System in Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 10:45 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख से ज्यादा पद खाली, विशेषज्ञ बोले- सीधी भर्ती निकाले सरकार

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

​​​​​Dausa News: दौसा में मिले थे 500-500 के नकली नोट, गैंग के दिल्ली तक जुड़े तार, पुलिस का बड़ा खुलासा

fake currency case
दौसा

दौसा में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ली आरएसी जवान की जान, बहन-भांजी गंभीर घायल

dausa accident
दौसा

Dausa: बाइक चोरी के शक में युवक की हत्या के 10 दिन बाद फिर फूटा गुस्सा, 11 घंटे तक चला मां-पत्नी का विरोध-प्रदर्शन

Dinesh Meena Death Case
दौसा

Indian Railways : राजस्थान में ब्रिटिश काल के दौसा जंक्शन का ‘न्यू लुक’,भारतीय रेलवे ने जारी की ‘खूबसूरत’ तस्वीरें

Dausa Railway Station New Look Amrit Bharat Station Scheme NWR Rajasthan
दौसा

Dausa News: 38 घरों पर चल सकता है बुलडोजर, भूमि खाली करने का मिला नोटिस, पीड़ितों ने मदद की लगाई गुहार

Dausa News
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.