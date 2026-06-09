दौसा में प्रभारी सचिव के लगाए पौधों को खा गई बकरियां, सरकारी पौधरोपण कार्यक्रम की खुली पोल

प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसे प्रमुख आयोजन सरकारी उदासीनता के चलते महज औपचारिकता बन रहे हैं। प्रशासननिक अनदेखी के चलते अभियान में आमजन का जुड़ाव सिर्फ कार्यक्रम आयोजन के दिन ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद अभियान को गति देने के लिए प्रशासन के स्तर पर प्रयास धरातल पर कम ही नजर आते हैं जिसके कारण आमजन भी अभियान से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में इस तरह के जनउपयोगी अभियान की सफलता पर भी प्रश्नचिन्ह लगना तय है।