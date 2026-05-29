Rajasthan Sampark Helpline 181 : ‘मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं-समस्या बताइए’, फिर दिए निर्देश

Rajasthan Sampark Helpline 181 : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंचे। उन्होंने खुद परिवादियों से फोन पर बात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से पूछा कि उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं और विभागीय स्तर पर कार्रवाई किस स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने खैराबाद (कोटा) के परिवादी प्रिंस से फोन पर सीधे बात की। सीएम ने कहा, 'मैं भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं, आप अपनी समस्या बताइए।' प्रिंस ने बिजली आपूर्ति की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।