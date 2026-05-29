Rajasthan Weather : राजस्थान के 12 जिलों में आज 3 घंटे में वज्रपात, ओलावृष्टि, बारिश संग तूफानी हवा का पूर्वानुमान

Rajasthan Weather Update : भीषण गर्मी से परेशान प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने आगामी तीन दिन तेज अंधड़ के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से सुबह 4.40 पर जारी नई भविष्यवाणी के अनुसार आज शुक्रवार को मौसम अचानक बदल जाएगा। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत 3 घंटे में ऑरेंज अलर्ट वाले जयपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा तथा कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में कुछ स्थानों पर तीव्र मेघगर्जन/गरज-चमक के साथ तेज हवाएं 60-80 किमी/घंटा, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।