जयपुर में गर्भवती से अभद्रता मामले में चौंकाने वाला खुलासा, MP का हिस्ट्रीशीटर है आरोपी, स्पा सेंटर में कर रहा था काम

Harassment From Pregnant Woman: जयपुर शहर में गर्भवती महिला से अभद्रता के मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं । फरार आरोपी राहुल उर्फ राज को पकड़ने के लिए पुलिस ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर में घेराबंदी तेज कर दी है । जांच में सामने आया है कि आरोपी ग्वालियर का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं । पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है और सूत्रों के अनुसार आरोपी जल्द ही गिरफ्त में हो सकता है ।