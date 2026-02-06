आर्मी के बाद अब राजस्थान पुलिस की बारी, सप्ताह भर तक चलेगा ‘शौर्य प्रदर्शन’

कुछ ही दिनों पहले जयपुर ने सेना दिवस का भव्य नजारा देखा था, जहाँ भारतीय सेना ने अपनी आधुनिक मारक क्षमता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर जनता का दिल जीत लिया था। ठीक उसी तर्ज पर, राजस्थान पुलिस भी इस वर्ष अपने स्थापना दिवस को एक विशाल 'शौर्य प्रदर्शन' के रूप में पेश करने जा रही है।



डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में स्पष्ट किया कि इस बार कार्यक्रमों का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, ताकि प्रदेश की जनता अपनी पुलिस के आधुनिक स्वरूप और अनुशासन को करीब से देख सके।