RPSC Update: वरिष्ठ अध्यापक उर्दू-संस्कृत विषय की प्रक्रिया तेज, आरएएस सफल अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक

जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत उर्दू विषय के पदों के लिए पात्रता जांच के लिए विचारित सूची जारी कर दी है। आयोग सचिव के अनुसार सामान्य ज्ञान की परीक्षा 9 सितंबर तथा उर्दू विषय की परीक्षा 10 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित होकर न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले गैर अनुसूचित क्षेत्र के 6 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूची में शामिल किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से वहां सूची जारी नहीं की गई। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल पात्रता जांच के उद्देश्य से है, न कि चयन या वरीयता सूची। अंतिम चयन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।